"Non li vogliono da tante parti": Del Piero, risposta show e ovazione a Sky!

Del Piero, Yildiz e l'atteggiamento Juve

Nei vari dibattiti della serata di Champions c'è senza dubbio la prestazione di Yildiz. Il numero 10 della Juve è stato sostituito all'intervallo con Mbangula. Probabilmente a Motta non è piaciuto il turco o solamente ha voluto dare una freschezza diversa sull'out di sinistra. Nel post gara c'è stato un siparietto tra Marocchi e Del Piero tra campo e studio: "Ale fai un salto a Torino, portati a cena Yildiz e arriviamo a una conclusione. Viene sempre raddoppiato...". E la risposta di Alex è stata: "Yildiz come me, sono stato obbligato da Giancarlo a giocare a sinistra all'inizio perché lui voleva stare in mezzo a gestire la palla. Lì ha fatto bene". Del Piero ha voluto poi allungare e allargare il discorso: "Il discorso è più ampio perché giocatori come lui o Conceicao hanno bisogno di tanti palloni. La Juve non fornisce tanti palloni ai propri esterni per fare uno contro uno. Non ci sono state tante azioni di questo tipo, quelle più pericolose sono state di Gatti sul primo gol e da Weah. La Juve è brava nelle ripartenze, quello che manca è un gioco più fluido per poter permettere ai giocatori di qualità di fare l'uno contro uno. Yildiz è un giocatore di qualità e per me può giocare come esterno o seconda punta, più vicino all'attaccante".