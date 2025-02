Giuntoli blinda Kolo Muani: “Vogliamo proseguire insieme, capiremo come”

La Juventus è pronta a scendere in campo per l'andata dei playoff di Champions League contro il Psv ( qui le formazioni ufficiali ). Un match molto importante per i bianconeri per cercare di costruire un buon risultato da gestire in Olanda nella sfida di ritorno. La gara però conserva delle insidie e lo sanno bene i protagonisti della sfida, come McKennie che ha messo tutti sugli attenti. Prima del match anche il dirigente della Vecchia Signora, Cristiano Giuntoli , ha parlato a Sky Sport, parlando anche del futuro di Kolo Muani.

Giuntoli verso Juve-Psv

“Avevamo le necessita di colmare delle defezioni dovute agli infortuni in difesa e per il discorso legato a Milik siamo intervenuti con Kolo Muani” - ha spiegato Giuntoli riguardo il mercato di gennaio. Sul futuro dell'attaccante francese: “I rapporti tra i club sono ottimi e abbiamo la volontà di proseguire e di mettersi a sedere a fine anno per capire come fare. Koopmeiners? Nella prima parte ha dato tanto, non ha fatto la preparazione, alcune volto ha fatto tanto lavoro sporco e non gli è stato riconosciuto. Gli mancano i numeri”. Sulle scelte di Kelly e Veiga: “Dopo l’infortunio di Cabal serviva almeno un piede mancino, l’uscita palla è importante, si mangia un tempo con il piede forte. Poi sono molto duttili. Abbiamo ritenuto opportuno prendere questi due ragazzi dal grande valore tecnico e umano”.

Le dichiarazioni di McKennie

"È molto importante questa partita perché giochiamo in casa davanti i nostri tifosi e vogliamo andare avanti in Champions. Il Psv è molto forte, speriamo di giocare bene, con il sangue e con il cuore. Il mio ruolo è fare corsa per la squadra. Oggi gioco più centrale. Con la squadra vogliamo andare sempre in avanti, ma uniti" - ha detto McKennie ai microfoni di Sky Sport prima della partita.