Maturità Mbangula, segna e... si scusa: "Juve, non sono entrato bene"

Mea culpa Mbangula . L'esterno della Juve trova il gol vittoria contro il Psv , e il primo centro in Champions League in carriera, ma ha sottolineato la sua prestazione non proprio positiva. "Non sono contento" ha detto il belga ai microfoni di Sky Sport al termine della partita. È entrato al posto di Yildiz a inizio ripresa e, prima del gol, ha perso un paio di palloni in mezzo al campo ma si è fatto trovare al posto giusto e al momento giusto per il tap-in del 2-1 .

Mbangula, Juve e gol Champions

Una dimostrazione di maturità quella di Mbangula e voglia di migliorarsi sempre. L'esterno della Juve ha parlato così al termine della partita: "La vittoria oggi era importante per la squadra e per la continuità in questa competizione. Non sono contento, questa è la mia sensazione. Ho fatto gol ma so che posso fare molto meglio, non sono entrato bene in campo. Primo gol in Champions? Difficile sorridere per un giocatore quando fa questa prestazione".

A chiudere il belga ha parlato del momento della squadra e delle situazioni sui gol subiti: "Quando prendiamo gol sappiamo di dover continuar a giocare come prima, è sempre così e con la qualità che abbiamo se continuiamo così possiamo vincere tante partite". Di Mbangula ha parlato anche Del Piero nello studio di Sky.