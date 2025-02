McKennie, gol e doppio retroscena: "Ne parliamo sempre nello spogliatoio"

Le magie di McKennie in stile Harry Potter. L'americano usa la bacchetta magica per trasformare ciò che tocca in oro come nel caso del gol contro il Psv . Il centrocampista è sempre lì, nei momenti importanti, dimostrando di avere doti d'inserimento notevoli. La rete, poi, è un gioiello perché di destro, potente, sotto la traversa a superare il portiere olandese. Terzo gol in Champions e tutti contro la formazione allenata da Bosz . Weston scherza così ai microfoni di Sky Sport: "Un bel gol, lasciami guardare un po’. Che fortuna! (ride ndr)".

McKennie, Juve e l'elogio di Del Piero

McKennie parla così al termine della gara: "Per me non è importante fare gol o assist, ma che vinca la squadra. In allenamento in settimana avevo fatto tanti gol. Ho pensato: prendo qualcuno nel box, ma è andata dentro". E da qui è arrivato l'elogio di Del Piero: "Per fortuna è capitata a lui la palla, che è bravo a fare queste cose. Sei molto bravo a fare questi tiri acrobatici”. Il centrocampista ha incassato, sorridendo e ha risposto: “Vincere è troppo importante, la Juve è un grande club. Contro queste squadre bisogna correre e fare di tutto per il successo. Abbiamo pressato in avanti, Gatti per esempio ha fatto una grande partita. Anche il mio amico Weah ha fatto una grande partita”. A chiudere ha fatto un po' di autocritica: “Quando facciamo il primo gol sembra che ci rilassiamo e andiamo indietro, ma con il mister ripetiamo sempre che non dobbiamo cambiare idea di gioco e che dobbiamo segnare il secondo gol. Per noi è importante giocare con fiducia”.