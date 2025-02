Douglas Luiz e difficoltà Juve: "Adattamento condizionato da vari aspetti"

"La vittoria per noi è stata la cosa più importante". Douglas Luiz ha sottolineato l'aspetto determinante della serata all'Allianz, il successo. Sì, perché il 2-1 al Psv è sicurmente un risultato positivo, il terzo consecutivo, un novità con Motta in panchina. Un risultato che mette la Juve in una situazione di vantaggio, seppur minimo, in vista della gara di ritorno in Olanda tra una settimana. Il brasiliano ha giocato per 90' e ai microfoni di Sky Sport ha spiegato anche il suo momento complicato.