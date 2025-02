McKennie e Mbangula, gol d'oro Juve. Ma in casa Psv ci vorranno undici Gatti

Il 19 febbraio, a Eindhoven , la Juve avrà a disposizione due risultati su tre per entrare negli ottavi di finale della Champions League. Ma al Philips Stadion non sarà una passeggiata di salute e bisognerà stare attenti a non prendere la scossa. Lo si è capito a Torino, nella serata di Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifund a, più semplicemente Samuel Mbangula, 21 anni compiuti il 16 gennaio scorso. È cresciuto nella Next Gen prima che Thiago Motta lo lanciasse in Serie A nella giornata iniziale del torneo. Al Psv, Samuel ha segnato il suo primo gol in Champions togliendo d'impaccio Motta a otto minuti dalla fine della prima sfida con gli olandesi, decisamente tosti. Del resto, oltre a essere capolisti dell'Eredivisie insieme con l' Ajax di Farioli che, però, conta una partita in meno, nelle ultime sei gare fra campionato e Champions gli uomini di Bosz avevano totalizzato 4 vittorie e 2 pareggi, con menzione di merito per il 3-2 al Liverpool del 29 gennaio scorso.

Sfida equilibrata

La sfida dello Stadium è stata equilibrata: vantaggio bianconero con la saetta del multiforme McKennie, che al Psv aveva già segnato il 17 settembre scorso; pareggio di Perisic, che alla Juve aveva già rifilato 4 gol quando giocava nell'Inter; stoccata decisiva di Mbangula. Motta l'ha vinta grazie a due cambi: il belga è subentrato all'insufficiente Yildiz dopo l'intervallo; Conceiçao ha rilevato Nico Gonzalez al 58' ed è stato proprio lui a mandare in gol il ragazzo nato a Bruxelles, la cui umiltà nel dopo partita gli ha fatto onore, quando si è confessato deluso dalla propria prestazione, nonostante la rete così pesante. Per la Juve era troppo importante vincere e ha vinto. Tuttavia, quanto a qualità del gioco non ha convinto fino in fondo. Se tutta la squadra avesse in corpo lo spirito Juve incarnato da Gatti, la musica sarebbe diversa. Dalla veemente incursione del difensore è nata la rete di McKennie e sempre Gatti ha retto la difesa, nella quale Veiga e soprattutto Kelly devono migliorare molto ( marchiano l'errore in marcatura del secondo su Perisic). Come già le era successo in questa stagione, una volta in vantaggio la Juve ha subìto il ritorno degli avversari, incassandone la rete e soffrendo a tratti la loro organizzazione tattica con l'ex bolognese Schouten, Lang, Saibari e de Jong cresciuti alla distanza. I bianconeri hanno avuto il merito di non demordere, cercando la vittoria e guadagnandola prima della fine con un sospiro di sollievo.

Vlahovic e Kolo Muani

Nota a margine per Vlahovic, entrato nel finale facendo staffetta con Kolo Muani. Retrocesso a panchinaro, Dusan ha mostrato orgoglio e smania di dare comunque il suo contributo, di certo sostenuto dall'incitamento dello Stadium. Un giorno o l'altro, Motta si deciderà a schierare il francese e il serbo l'uno accanto all'altro. Come dice Del Piero, "i due hanno caratteristiche differenti e Vlahovic è un falso problema". E se lo dice il Capitano, come non essere d'accordo? Nel frattempo, la Juve aspetta sempre il vero Koopmeiners e il vero Douglas Luiz. Di nuovo non pervenuti.