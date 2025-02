Cronistoria Cambiaso, la verità sull’infortunio: tutto parte a novembre

Le alternative di Motta

E da quello dipenderà la data della prima convocazione. Il tecnico bianconero, intanto, ha portato avanti vecchie soluzioni e ne ha anche sperimentate di nuove, lì sulle corsie esterne. Confermando Savona nonostante la delicata convivenza con la pubalgia, adattando un jolly universale come McKennie, lanciando fin da subito anche l’ultimo arrivato Kelly. E le opzioni, in contumacia di un Weah sempre più terzino e sempre meno ala per pura necessità, non sono terminate, perché pure il mancino Veiga ha già agito in carriera ed è nuovamente pronto ad agire da esterno sinistro, se Motta lo riterrà opportuno. Cambiaso, nel frattempo, si è preso del tempo per lasciarsi alle spalle un paio di mesi davvero difficili, e non è un caso se al contempo anche i risultati della squadra hanno conosciuto un calo. Ora, però, ha ripreso a correre. Verso una convocazione. Verso una seconda parte di stagione da protagonista. L’interesse del City è sempre dietro l’angolo, certo. Ma per quello ci sarà tempo.