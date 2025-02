Vecchia Signora? No, adolescente! Fiammate e distrazioni: la Juve procede a sbalzi

Juve, la differenza tra Douglas Luiz e Koopmeiners

Anche Thiago Motta è giovane, forse non adolescente, ma non è certamente un allenatore maturo: sta imparando, deve imparare ancora molto, ma ha il merito di trascinarsi dietro la squadra. Non è un dettaglio in stagioni come queste, nelle quali per mandare tutto in vacca basta poco. Prendi Douglas Luiz, per esempio. Il platinato aveva l’occasione per dimostrare di valere anche solo la metà dei soldi spesi per lui e l’ha sprecata, pure con una certa indisponente supponenza. C’è una grande differenza fra lui e Koopmeiners, l’altra grande delusione del mercato estivo: se Koop vive in modo quasi drammatico la sua crisi, cercando di uscirne in tutti i modi, digrignando i denti; Douglas ha invece l’intensità di chi gioca in infradito. È un peccato, ha chiaramente raffinate qualità tecniche, ma le sta buttando via insieme ai soldi spesi per lui. Meno male per la Juve e il suo popolo che c’è Mbangula, eroe per caso di questa stagione, ma che, nell’intervista finale, non gioisce del suo primo gol in Champions perché non contento della sua prestazione: senza dubbio la cosa più juventina della serata.