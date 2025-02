Veiga fa già impazzire i tifosi Juve: l'esultanza sotto la curva è virale!

"Non gli sfugge nulla", sarà stato il commento di tutti i tifosi della Juventus che hanno assistito alla prestazione di Renato Veiga contro il Psv. Nell'andata dei playoff di Champsions League il neoacquisto bianconero ha messo in campo tutto il suo miglior repertorio. Senza alcun dubbio uno dei migliori in campo. Grinta, concentrazione massima, giocate intelligenti, conquistando per direttissima il cuore dei supporter juventini.