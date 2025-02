Juve-Inter, l'arbitro del Derby d'Italia: 2 precedenti, in Serie A servì il Var...

Juve-Inter a Mariani: tra Coppa Italia e Serie A, con il Var in soccorso

Il bilancio dei precedenti tra la Juventus e Mariani è assolutamente positivo. Con il fischietto di Roma, sono ben 20 i precedenti, di cui 12 le vittorie, 5 i pareggi e 3 le sconfitte. L'ultimo incrocio risale al pari con la Fiorentina, per 2-2, lo scorso 29 dicembre. Questa volta la Vecchia Signora lo ritroverà in una delle gare più delicate dell'anno, ma l'arbitro è un habituè dei Derby d'Italia. Nei due già diretti, troviamo quello della semifinale Coppa Italia del 9 febbraio 2021 che si concluse con lo 0-0 allo Stadium. Un risultato che permise ai bianconeri di accedere alla finale in virtù del 2-1 dell'andata. Partita da piena sufficienza per il direttore di gara che gestì molto bene una delicata situazione nella quale Lautaro Martinez reclamò un calcio di rigore, in maniera molto plateale, per un contatto in area. A distanza di pochi mesi, lo stesso arbitro fu assegnato alla partita di campionato del 29 ottobre 2021, che ci concluse con il risultato di 1-1. Nonostante la direzione di gara non ebbe grandi sussulti, ci volle l'intervento del Var per poter assegnare ai bianconeri il rigore poi realizzato da Paulo Dybala.

