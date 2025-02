McKennie e Mbangula decisivi, Perisic non basta: Juve-Psv, gol e highlights

La Juventus fa sua l'andata contro il Psv valida per l'accesso agli ottavi di finale di Champions League: i bianconeri vincono 2-1 allo Stadium, McKennie e Mbangula regalano il successo con in mezzo la rete del momentaneo pareggio dell'ex interista Perisic. Thiago Motta trova per la prima volta tre vittorie di fila in stagione ma la sua squadra dovrà però andare a conquistare il pass qualificazione tra una settimana in Olanda.