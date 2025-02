Il futuro di Mbangula: cosa pensa Motta e quanto vale per la Juve 

In estate doveva essere venduto, poi Motta lo ha visto in allenamento un paio di volte e lo ha bloccato. E in regalo ha avuto un gol alla prima giornata, quando lo aveva schierato in campo a sorpresa. Ma Samuel Mbangula era sul mercato anche qualche settimana fa, nella finestra di gennaio. Aveva fatto molto bene per tutta la prima parte della stagione e aveva richieste molto pressanti dalla Premier che, tuttavia, la Juventus non ha ascoltato perché erano troppo basse e perché Motta aveva ribadito che lui contava molto sul giovane belga. E così, un po' come era andata in estate, Mbangula ha ringraziato Motta alla prima occasione, segnando il gol decisivo per la vittoria contro il Psv. Ma quanto basse erano le offerte di gennaio e quanto valuta Mbangula la Juventus?