Svolta Juve e 200 milioni in panchina: da rimontata a Signora delle rimonte

La nuova Juve

Il mercato, in attesa di scoprire il colpo a sorpresa Costa, ha offerto nuove opzioni nell’altrimenti rimaneggiata difesa bianconera, oltre ad aver assicurato con Kolo Muani quell’alternativa offensiva di cui la squadra sentiva un disperato bisogno. L’infermeria, invece, ha restituito a Motta quell’abbondanza sulla trequarti che ora permette al tecnico di iniziare le partite con due esterni alti e di terminarle con altri due, dirottando all’occorrenza giocatori come Weah in altri ruoli. Non in mediana, però, perché lì non si è mai vissuta una vera ristrettezza numerica. Così è stato mandato in archivio il periodo dei 17 punti dilapidati da situazioni di vantaggio. Così è stato inaugurato quello delle panchine lunghe e dei ruggiti finali. Come il più recente, firmato da Mbangula, anche e soprattutto in virtù dell’impatto a gara in corso dei vari Vlahovic, Koopmeiners, Conceiçao e Thuram. A sommare il valore dei loro cartellini, d’altronde, si sfiorano i 200 milioni...