Veiga da capopopolo, il ruggito di Gatti: la Juve ora mostra anche i denti

Gatti è il simbolo della nuova Juve

La stagione è ancora lunga, così come la lista di impegni che coinvolgeranno la Juventus da qui a giugno, quando prenderà il via la nuova formula del Mondiale per club. Ogni singolo giocatore andrà gestito, a cominciare da Gatti, altro grande protagonista della vittoria contro gli olandesi. Lui, che forse più di tutti ha risentito del ko di Bremer, ma che - dopo qualche gara in chiaroscuro - sembra aver intrapreso la via del ritorno verso la miglior versione di sé. Lui, che - al pari del compagno portoghese - rappresenta oggi l’anima, il carisma e il furore agonistico di un gruppo giovane, famelico, ma ancora dal potenziale inespresso. Contro il Psv ha alternato anticipi e chiusure a qualche sgroppata sulla fascia per provare a imbeccare i propri compagni. Trasuda una voglia spasmodica di aiutare il gruppo a prendere coscienza della propria forza. Avere Veiga affianco lo aiuta: si parlano, si correggono a vicenda ed esultano reciprocamente di fronte ai propri tackle. Eloquente istantanea di cosa avrebbe dovuto rappresentare per la Juventus il mercato invernale: nessuna rivoluzione, ma innesti pronti a infondere nuova linfa ai più esperti. Un gruppo in cui senatori e reclute si sostengono a vicenda per il bene comune. Insomma, una squadra vera che cresce senza darsi alibi e in funzione di quell'imperativo che da sempre popola le pareti delle sedi bianconere...