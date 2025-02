Motta, questa è resilienza Juve: l'abbraccio con Gatti e il valore aggiunto

Motta spinge sull'intensità

Il primo a saperlo è proprio il tecnico bianconero che per questo spinge molto sul tasto dell’intensità (certi recuperi camminati, un pressing in più) anche e proprio in virtù del fatto che l’età anagrafica consente di mantenere ritmi più alti per lungo tempo in modo appunto da compensare ingenuità o sbavature nelle “letture” della gara. Un salto di qualità ulteriore che fa (anzi, farebbe) il paio con una compattezza di intenti che è diventato il filo conduttore alle dinamiche del gruppo bianconero. Segnali in tal senso si sono percepiti anche martedì sera quando, come del resto a Como, il tratto cooperativistico non è mai mancato e anche chi è subentrato si è calato adeguatamente nella parte in commedia: a esaltare i tifosi, per esempio, hanno contribuito un paio di recuperi di Vlahovic in ripiegamento, testimonianza plastica di dedizione alla causa senza malmostosità da gerarchie o da decisioni dell’allenatore. Si racconta anche di un lungo, energico e significativo (qualche tensioncina c’era stata...) abbraccio, a fine partita, nel tunnel verso gli spogliatoi tra Motta e Gatti che non nasconde la teorizzazione del “pallone in tribuna” al bisogno. Motta, poi, non si è fatto problemi a sostituire Yildiz («per scelta tecnica» ha ribadito più volte nel post partita) che in questa fase della stagione attraversa un momento di appannamento.