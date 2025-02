La Juve verso l'Inter: il ritorno in difesa e il dubbio più grande

TORINO - Ventiquattr'ore per resettare, tre giorni pieni per preparare la sfida all'Inter. Thiago Motta oggi ritroverà i suoi giocatori e inizierà a unire i puntini che prendono il presente e lo portano alla partita di domenica, quando in palio ci sarà l'onore del Derby d'Italia, ma soprattutto tre punti fondamentali che possono indirizzare la corsa Champions. Dopo il riposo concesso ieri alla squadra, la mattina della Continassa tornerà infatti a colorarsi degli schiamazzi dei calciatori, della fatica, delle ambizioni. Non ci si può accontentare delle tre vittorie consecutive, seppur rappresentino una prima volta. Né ci si può fermare in questo calendario sempre più fitto, che dopo l'Inter vede il viaggio a Eindhoven e poi di nuovo una trasferta, stavolta a Cagliari. Anche in virtù dei chilometri da percorrere, l'allenatore pensa a ruotare, a cambiare. Ma non esattamente a sperimentare.