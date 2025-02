"Champions League alla Juve o Sanremo?": la Michielin non ha dubbi

Francesca Michielin , cantante attualmente in gara alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e reduce da una caduta dalle scale dell'Ariston, è tornata a far parlare di sé per un recente post condiviso nelle scorse ore sui social, dove ha scritto: " E intanto la Juventus ha vinto, almeno una gioia ", riferendosi alla recente vittoria del club bianconero contro il PSV Eindhoven nell'andata dei playoff di Champions. Parole che hanno suscitato diversi commenti da parte dei suoi followers, tra cui uno che le ha chiesto: " Meglio vincere Sanremo o una Champions League alla Juve? ".

Francesca Michielin, la passione per la Juve e il gesto social

Da grande appassionata di calcio, la cantante non ha avuto dubbi su cosa rispondere: "Io rispondo comunque con la Champions", deludendo quindi i tanti che si sarebbero aspettati una risposta diversa, in considerazione proprio dell'attività dell'artista e del suo attuale impegno a Sanremo 2025. Nei giorni scorsi anche a Rose Villain è stato chiesto di scegliere tra la vittoria di Sanremo e l'Inter, sua squadra del cuore. In quel caso, l'interprete ha scelto senza indugio la vittoria al Festival, scontentando quindi i tifosi neroazzurri che non hanno perso occasione per commentare: "Lei non tifa realmente Inter, semplicemente" - ha scritto un utente. "Mi sei caduta in basso" - ha replicato un altro. E poi c'è anche chi l'ha presa a ridere: "Va be dai almeno è stata sincera".

