Una Juve da Sanremo: chi canta meglio? Il solito McKennie, Kelly sicuro...

Da Sanremo a Torino e più precisamente a Vinovo. Nella settimana della musica italiana c'è anche chi ha voluto giocare un po' proprio sul tema e la Juventus sui social ha pubblicato un video divertente proprio in questo senso. Protagonista non poteva che essere lui: McKennie . L'americano è sempre più idolo dei tifosi per l'attaggiamento, oltre ai gol, in campo e anche in spogliatoio è uno che sa come farsi volere bene. E quindi chi è il cantante più bravo nel gruppo bianconero? La risposta è arrivata dagli stessi giocatori.

Juve, McKennie-Weah stile Sanremo

Chi è il miglior cantante nello spogliatoio? Per Rohui la scelta è semplice: "Weah". E da qui arriva McKennie, subito indicato da Locatelli con un "non lui, e poi vota per Timothy". L'americano indica se stesso, mentre da dietro anche Mbangula dice la sua puntando sul compagno Weah. Ma è Weston poi a ribattere: "Non si possono ascoltare, non hanno un buon udito.Tim è un buon cantante, non fraintendetemi. Siamo solo diversi, sai. Lui canta le note alte, io quelle basse...". Savona, invece, mescola le carte: "Nico (Gonzalez ndr)". Più in dubbio Vlahovic: "Nico o anche Weah".

Mentre poche perplessità per Douglas Luiz: "Timo" e anche per Perin la scelta è facile: "Weah". Mentre Kelly sorprende: "Me stesso". Di Gregorio e Pinsoglio in piena sintonia, quasi a essere a una serata Cover del Festival, hanno indicato anche loro Weah. Un nome confermato da Veiga e Conceicao ma anche da Kolo Muani che poi lo indica, subito dietro di lui all'ingresso in campo per l'allenamento. Un post che è stato preso d'asalto anche dai tifosi curiosi ora di sentire cantare Weah dopo il plebiscito nella scelta da parte dei compagni.