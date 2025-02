Kolo Muani: "Juve, l'Inter è un'occasione! Il rapporto con Motta, Giuntoli e il futuro"

Il futuro e quelle parole di Giuntoli che rendono felice Kolo Muani

E proprio su Motta ha detto: "Parla tantissimo con noi calciatori, ci dà consigli, ci ha spiegato cosa vuole dire giocare per la Juve e vuole che diamo tutto sul campo per ripagare l'amore dei tifosi. Fa bene a tutti avere un allenatore così, il rapporto con noi è stretto e ci aiuta a migliorare". Sulla gara contro l'Inter: "Grandissima sfida. C'è da prepararsi bene come stiamo facendo. Tocca a noi dimostrare il livello e sudare per portare a casa i tre punti". Poi lo sguardo alla Champions: "Psv? Non siamo favoriti. Abbiamo vinto la gara d'andata ma ci aspetta un'altra partita al ritorno dove non sarà certo facile. Pensiamo una sfida alla volta, prima l'Inter e poi il Psv. Vogliamo andare avanti ma non direi che siamo favoriti". A chiudere ha parlato del futuro: "Mi fa piacere che Giuntoli abbia detto quelle parole. Sono contento di aver fatto una buona impressione e di aver riportato il sorriso. Questo mi reende felice e mi spinge a lavorare ancor più duramente. Il futuro non mi proccupa, mi godo il momento e spero di fare ancor di più".