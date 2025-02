Bremer come Chiesa, la Juve fa la serie: “Una promessa a me stesso”

Rise Together, la serie sul recupero di Bremer

La Juventus ha deciso di documentare il recupero di Bremer con una serie simile a quella fatta con Chiesa: "Rise Together", risorgere insieme. Un percorso che mette in evidenza il grande lavoro del brasiliano. Un lavoro nato in collaborazione con Techno Gym. "La promessa", così è stato lanciato il primo episodio dove si vede il giocatore a lavoro, con la sua voce come sottofondo. Queste le parole: "Se lavoro così duramente, ogni singolo giorno, come sarà il mio ritorno? Mi rialzerò meglio? Sarò più forte? Ho fatto una promessa a me stesso. Ogni giorno darò tutto quello che ho, perché quando tutto questo sarà finito, non voglio guardare indietro e chiedermi se avrei potuto dare di più. Passo dopo passo, ripetizioni dopo ripetizioni, sto costruendo la mia strada del ritorno. E se continuo così ogni giorno, che tipo fi giocatore sarò". Nelle ultime ore il difensore ha pubblicato anche altri video in palestra, un buon segnale per la Vecchia Signora, che spera di recuperarlo per il Mondiale per Club.