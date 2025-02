Retroscena Di Maria: "Mentre ero alla Juve arrivò un'offerta monstre"

L'importanza di Diego Armando Maradona

"Maradona mi ha sostenuto quando nessun altro mi sosteneva. Mi ha portato a un Mondiale dopo che mi avevano squalificato per sei partite dopo un'espulsione in una partita contro la Bolivia. Quando eravamo ai Mondiali e mi insultavano, i giorni in cui avevamo visite e lui veniva a trovarmi mentre ero con la mia famiglia e mi diceva "non preoccuparti, più ti insultano, più tu giocherai. Non posso dire niente di male su Diego. È incredibile. La sera rimanevo solo nella mia stanza e lui veniva ogni sera, mi parlava, mi raccontava tante storie e rimaneva lì un'ora. Sono momenti che non dimenticherò mai. Il giorno in cui è morto Diego non lo dimenticherò mai, per me è stato uno shock - sulla scomparsa - Stavo a casa e la notizia ha cominciato a uscire, hanno cominciato a dire che era morto. Dissero che Diego era morto. E io ho detto: "Non può essere, non può essere". In seguito lo affermarono sempre di più, finché le immagini cominciarono ad apparire anche nel quartiere in cui viveva. E l'ambulanza e tutto il resto. E poi però mi sono reso conto che era vero".