Douglas Luiz stop, Cambiaso ok: le condizioni della Juve verso l’Inter

Una buona e una cattiva notizia per Thiago Motta in vista del big match Juve-Inter . Nell'ultima seduta di allenamento il tecnico bianconero ha riabbracciato Andrea Cambiaso , tornato a lavorare con il gruppo. Chi non sarà della partita è Douglas Luiz , costretto ai box per un affaticamento muscolare . Non si è visto nemmeno Lloyd Kelly fermato da un problema gastroinstestinale, ma dovrebbe figurare tra i convocati per la gara di domenica.

Verso Juve-Inter: quando parla Thiago Motta

I bianconeri, hanno iniziato a preparare il prossimo appuntamento che li attende: la sfida contro l'Inter in programma domenica 16 alle 20:45 all'Allianz Stadium. Al Training Center, dunque, la squadra si è concentrata – dopo la fase iniziale di riscaldamento – sulla tecnica e sul possesso palla. C'è stato spazio anche per una partitella finale per coloro che contro il PSV Eindhoven non hanno giocato o sono subentrati a gara in corso. Domani, giornata di vigilia, nuovo appuntamento in campo, sempre al mattino. Subito dopo Thiago Motta presenterà in conferenza, all'interno della sala stampa dell'Allianz Stadium, alle ore 13:45. Sarà possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.

