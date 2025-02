Entusiasmo Veiga: "Seguivo la Juve già da prima. L'atmosfera è quella giusta"

I primi giorni da giocatore della Juventus non si dimenticano mai. Ne sa qualcosa Renato Veiga , che raggiunto dai microfoni di Sky Sport, ha raccontato le prime impressioni e sensazioni da quando ha varcato la soglia della Continassa. Il difensore portoghese, arrivato in prestito dal Chelsea , ha toccato diversi temi, dal gruppo alla partita con l' Inter in programma domenica sera. Soprattutto, gli obiettivi da centrare in questa seconda e determinante fase di stagione.

Juve, le parole di Veiga

“È tutto ancora nuovo, non sono qui da molto ma la squadra mi ha accolto molto bene”. Ha esordito così Renato Veiga, con le sue prime parole a far trasparire l'emozione di essere approdato alla "corte" della Vecchia Signora. E aggiunge: “Tutti conoscono la Juventus, per la sua storia e per i fantastici giocatori che hanno giocato qui, anche portoghesi. Sapevo già molte cose, seguivo già la squadra grazie a grandi calciatori che ammiravo”. Sugli obiettivi stagionali, il giocatore ha le idee chiare: “Il mio obiettivo è portare la Juventus a vincere ogni partita, sono uno che pensa partita dopo partita e al presente. Questa è la cosa più importante”. A stretto giro c'è una delle partite più importanti della stagione per la Juventus: il Derby d'Italia con l'Inter. “È una grande partita, dobbiamo vincere perché siamo la Juventus ed è quello che vogliamo fare, che vogliamo provare a fare nella prossima partita”.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE