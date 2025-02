Motta, c'è un convitato di pietra al tavolo della Juve: Lippi

" Thiago Motta ? Non mi entusiasma, sono sincero". Parole di Marcello Lippi , neo e illustre convitato di pietra al tavolo della Juve . Ciro Ferrara ha realizzato un'intrigante intervista all'Uomo della Storia, così s'intitola lo speciale di Dazn. Di certo, la definizione riferita a Marcello Lippi è appropriata, appartenendo il Grande Viareggino sia alla storia della Nazionale, sotto la sua guida campione del mondo nel 2006, sia della Juve con la quale è diventato campione d'Europa nel 1996, oltre a vincere 5 scudetti, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Supercoppa Uefa, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, totalizzando 405 panchine, 227 vittorie, 104 pareggi e 74 sconfitte. Lippi è uno dei grandi Totem Bianconeri e per ciò stesso, le sue affermazioni pesano eccome nell'immaginario collettivo di milioni di tifosi che lo venerano, per ciò che ha fatto e per ciò che ha vinto. Così, si capisce quanto Motta dovrà impegnarsi ancora di più per fugare le perplessità di un Collega tanto prestigioso.

Le parole di Lippi

Lippi dixit: "Quando si imbocca un nuovo percorso è necessario concedere del tempo a chi è chiamato a coprirlo, sebbene sia difficile concedere tempo a squadre come Juventus, Inter e Milan che lottano sempre per i vertici. Non vedo grandi qualità nella Juve perché il problema possa essere risolto con facilità. È un discorso di qualità, di leadership. Thiago Motta? Non mi entusiasma, sono sincero. Vedo un allenatore capace, concentrato, dedito al suo lavoro, però non mi entusiasma. Un allenatore deve procurare sensazioni a chi lavora con lui, a chi è vicino a lui e ai tifosi che seguono la squadra. Dietro al mio ‘non mi entusiasma tanto’ c'è anche il fatto che Motta sia arrivato dopo un allenatore capace di vincere molto. Dopo Allegri, mi sarebbe piaciuta una figura che trascinasse maggiormente il pubblico, la tifoseria”. Si presume che alla Continassa siano fischiate anche le orecchie di Giuntoli. Significativo pure il passaggio su Vlahovic: "In varie occasioni ho gestito con altri calciatori una situazione simile alla sua. In questi casi, fli dai fiducia e lo fai giocare anche se non sta facendo molto bene. Mi è capitato più di una volta di infondere fiducia a giocatori che in quel momento non la meritavano. Ma la meritavano per quanto fatto in passato”. Vlahovic, retrocesso a panchinaro, sarà contento. Motta un po' meno.