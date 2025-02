Tether entra nella Juve, acquistata una quota di minoranza: “Una pietra miliare”

Il mondo delle criptovalute e dell'intelligenza artificiale abbraccia la Juventus . La Tether Investments ha annunciato in una nota di aver acquisito una quota di minoranza dei bianconeri (comunicazione che ha portato anche a un aumento del titolo in Borsa). Un investimento importante da parte della società fondata dal torinese Giancarlo Devasini, ex chirurgo e ora quarto uomo più ricco d'Italia, che ha dato vita a un progetto ambizioso, che vuole unire le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale e le biotecnologie all'industria del calcio. Non è la prima volta che entrano a contatto con il mondo del pallone e hanno visto nei bianconeri il club adatto per proseguire questa strada.

Juve-Tether, matrimonio ufficiale: il commento del Ceo

"Questo investimento - si legge nel comunicato - segna una pietra miliare significativa per Tether". Il Ceo Paolo Ardoino ha poi rilasciato alcune dichiarazioni: "In linea con il nostro investimento strategico nella Juve, Tether sarà un pioniere nell'unire nuove tecnologie, come asset digitali, intelligenza artificiale e biotecnologie, con la consolidata industria sportiva per guidare il cambiamento a livello globale. Esploreremo le strade per collaborazioni innovative e il potenziale per rivoluzionare il panorama sportivo globale". Successivamente ha anche pubblicato sui social con un commento allegato alla notizia: "Make Juventus Great Again", parafrasando lo slogan di Trump.

Il progetto Tether: curiosità e dettagli

"Dopo la presentazione della sua visione strategica a lungo termine, che spazia dalla leadership nel settore degli asset digitali con USDt, la stablecoin più utilizzata al mondo con una capitalizzazione di mercato di oltre 140 miliardi di USD e oltre 400 milioni di utenti nei mercati emergenti, all'acquisizione e allo sviluppo di aziende leader negli spazi dell'intelligenza artificiale (" AI "), del mining di bitcoin e della biotecnologia, Tether è ora in una posizione unica per integrare il suo portafoglio futuristico nei regni dell'industria sportiva" - si legge in una nota pubblicata sul proprio sito, che spiega poi nel dettaglio quali sono i traguardi da raggiungere in simbiosi con la Juve e le società sportive.