Kelly: “Bravo da centrale e terzino, decide Motta. Juve-Inter? Sono informato”

Sul proprio ruolo e sull'investimento della Juve

"Se potessi scegliere giocherei più centrale o più terzino? Onestamente non riesco a dire quale ruolo preferisco. Sinceramente, sono in grado di giocare in entrambi i ruoli. Sono bravo come difensore centrale, ma sono anche bravo come terzino. Comunque decide il mister. Lui ha le sue idee io devo fare tutto il possibile per aiutare la squadra e vincere le partite. Non posso dire di preferirne uno mi trovo bene a giocare in entrambi i ruoli e continuerò a lavorare per migliorarmi in entrambi. Sento maggiore responsabilità per il grande investimento fatto dalla Juve? Certo, sono arrivato qui sapendo quali siano le aspettative e quanto sia grande questo club e quanto sia forte la passione dei tifosi. È un club internazionale anche per come è organizzato e so che la responsabilità che ho è molto grande. Ho fatto un passo in avanti e voglio fare bene ed essere all’altezza di questo campionato così duro. E sì, sono pronto per questo", ha proseguito Kelly.