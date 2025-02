La Juve si compatta andando da Bonucci: patto di ferro con Motta

Stop Kelly, Cambiaso sorride. Koop intimorito

Non si è allenato neanche Lloyd Kelly - problema gastrointestinale, ci sarà con i nerazzurri -, mentre si è rivisto col sorriso sulle labbra Andrea Cambiaso. Seduta completamente con i compagni, sfiorati appena 24 ore prima e ritrovato sul più bello, cioè a pochi passi dalla sfida più attesa. L’esterno non ha ancora un ritmo da novanta minuti, sarà però subito importante per il mister, che contava di ritrovarlo per il campionato per poi impiegarlo con un minutaggio maggiore in Olanda. Missione compiuta, obiettivo centrato. Il prossimo? Diventa ritrovare Koopmeiners, apparso spento, intimorito, in oggettiva difficoltà persino da subentrato. Una maglia dal 1’ nella super gara dello Stadium potrebbe ridargli la verve che manca, e il ballottaggio con Thuram resta aperto e sarà sciolto soltanto alla fine. Locatelli c’è, McKennie continuerà a giocare più avanzato. Senza Douglas, la palla dovrà scorrere ugualmente veloce per poi sfruttare la fantasia degli esterni. Qui Nico può stare fuori, tra Mbangula, Yildiz e Conceicao è corsa serrata. Vlahovic spera, ma Kolo gli resta davanti, mentre dietro non si cambia: Veiga e Gatti centrali, Weah e Savona sui rispettivi out. Chissà se ne avranno parlato anche a cena.