"Motta cerca ancora i titolari Juve, Gatti si ribella. Vlahovic? Guai in vista se..."

TORINO - Sarà per l’animo combattente che si addice ai migliori centrocampisti, quelli che lottano in mezzo al campo con sacrificio e dedizione lasciando spesso che siano “gli altri” a catalizzare su di sé i riflettori. Sarà perché da capitano queste sfide le vivi più di chiunque altro. Sarà per il valore pratico, simbolico e storico che questa sfida da sempre si porta con sé. Sarà quel che sarà - per rimanere in tema Sanremo - ma per Giancarlo Marocchi quella tra Juventus e Inter non è mai stata una gara come le altre: "Nei miei otto anni alla Juve, a prescindere dalla classifica, dai momenti negativi o positivi della stagione, quella con l’Inter per me è sempre stata “la partita”. L’incontro più importante della stagione, quello che sentivo più di tutti". Come ci arrivano Juventus e Inter? "I bianconeri hanno dato troppe volte l’impressione si essersi ripresi per poi incappare in passi falsi. Al netto delle tre vittorie di fila, faccio fatica a fidarmi. La Juve è partita bene in campionato mostrando come prima certezza la solidità difensiva. Una qualità che abbiamo subito dato per assodata, acquisita. Poi anche quella certezza è venuta a mancare. L’impressione è che nessuno dei giocatori sia riuscito a esprimersi al meglio e che Thiago sia ancora alla ricerca del vero 11 titolare. Quando dice che tutti sono importanti ha ragione, ma tra “importanti” e “titolari” c’è una bella differenza… L’Inter sta vivendo un lieve momento di appannamento, ma è una squadra forte e solida. La migliore del nostro campionato. Non è in testa e quindi è normale che ci sia un po’ di nervosismo di fronte a un Napoli così continuo…".