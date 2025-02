Vlahovic reagisce così: la follia che gasa i tifosi e l'idea rilancio di Motta

Vlahovic, il rapporto con i tifosi

Che per Vlahovic hanno un debole perché percepiscono in maniera piena quanto impegno ci metta. E allora ecco sugli spalti la benevolenza per il serbo anche se gli capita di mangiare gol tanto facili quanto pesanti perché avrebbero potuto determinare la vittoria: uno su tutti quello contro il Cagliari con i sardi poi fortunati a trovare un rigore nel finale e tornare sull’isola con un pareggio insperato. Che il rapporto tra DV9 e i tifosi juventini sia speciale lo raccontano tre secondi di Juve-Psv: lui subentrato nel finale da poco che va a lottare per un contrasto in scivolata sulla fascia a ottenere un fallo laterale e la gente a tre metri sugli spalti che esulta come saltando in piedi come se avesse assistito a un eurogol. Da quando è arrivato Kolo Muani il francese è sempre stato titolare mentre Vlahovic in campionato non sente la musichetta della Lega in piedi da ormai 45 giorni.