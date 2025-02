Motta, Cambiaso e Juve-Inter: "Koopmeiners? Sarò sincero. Arbitri, spero che..."

Su Koopmeieners : "L'ultima esclusione? Sicuramente non era contento. Domani iniziamo in 11, vediamo. Lui farà il suo lavoro come sempre, sia se partirà dal 1' che se entrerà dopo. Quando gioca dà tutto, quando non gioca dà il massimo per giocare quella successiva”. Col Psv è stato Veiga a far partire la prima impostazione, è cambiato qualcosa in questo senso poiché solitamente era un compito che spettava a Locatelli? " Ottima osservazione, hai visto bene: Renato ha questa qualità, ce l'hanno i nostri difensori, e quindi possono assumersi la responsabilità di iniziare il gioco. Il centrocampista può e deve abbassarsi, ma non sempre. Renato ha qualità sia nella esecuzione del passaggio corto a terra e nel trovare l'uomo libero tra le linee, ma ha anche con il gioco lungo. Federico (Gatti) anche sta migliorando tantissimo, può fare meglio nelle scelte quando iniziamo il gioco, ma con Renato dietro sfruttiamo le sue qualità di impostazione senza far abbassare sempre il centrocampista".

"Psv? No, Inter! E su Inzaghi..."

L'argomento si sposta sul prossimo avversario. Quando Motta era al Bologna con Inzaghi ha ottenuto un buono score, vincendo due partite: ma c'è una motivazione tattica? "Non la vedo così. Il Bologna ha messo in difficoltà l'Inter, né io né Inzaghi entriamo in campo, sono storie diverse, le cose cambiano. Inzaghi è un grandissimo allenatore, non devo dirlo io. Lo rispetto molto perché lo vedo come una persona seria, che continua nella sua linea, difficilmente esce dalla normalità, che è essere prima un essere umano e poi un allenatore. Non lo conosco benissimo personalmente, ma questa è l'idea che ho io. Lo stimo, allena il nostro prossimo avversario che come sempre rispettiamo: domani, con umiltà, vogliamo entrare in campo per fare le cose giuste e avere più possibilità di vincere rispetto a loro”. Dopo l'Inter ci sarà un'altra gara importante, quella col Psv: questo potrebbe portare Motta a valutare l'impiego di Vlahovic dal 1'? Il tecnico replica in maniera decisa: "Ti faccio una domanda, quale partita non è importante? Tutte lo sono. Quella con l'Inter è la più importante perché è la prossima, avremo tempo per pensare a quella di mercoledì. Siamo concentrati su domani, la squadra che domani scenderà in campo sarà quella che ritengo migliore per affrontare l'Inter. Posso schierarne 11 dal primo minuto, poi ci sono 95 minuti in cui posso effettuare le sostituzioni per alzare il livello durante la gara e competere con l'avversario".