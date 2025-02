Bonucci e la mancanza Juve: “Non bisogna essere ipocriti, sappiamo i motivi”

"La Juve è la mia vita", parola di Leonardo Bonucci . L'ex difensore bianconero in una lunga intervista a 'La Stampa' ripercorre quello che è stato il suo percorso juventino, condito da successi e qualche (due) cocenti sconfitte, ma soprattutto con un grande rammarico. Attuale collaboratore di Bernardo Corradi nell' Italia U20 , Bonucci non nasconde le sue ambizioni future da tecnico. E non lesina neanche un commento sull'attualità, tra il momento Juve ( con la squadra a ricompattarsi proprio nel suo ristorante ) e quello relativo alla lotta Scudetto, con una squadra che, a suo avviso, rimane la favorita.

Bonucci: la Juve, la (B)BBC e... Conte

"La Juve è la mia vita. Lo è fin dal primo tocco ad un pallone da bambino e lo è anche ora che ho smesso di giocare... Rappresenti milioni di tifosi, non puoi sottrarti alle tue responsabilità partita dopo partita. Io ho messo la Juve anche davanti alla mia famiglia. Un amore non sempre da 'cuoricini'? Come capita quando è amore vero". Bonucci entra nei dettagli dei suoi anni alla Juve.

E se dici Bonucci, non puoi non pensare alla (B)BBC con Buffon, Barzagli e Chiellini: "Eravamo amici e, questo, conta. Amici per i quali difendere un gol era ossigeno, aria, respiro. Andavamo in campo per proteggere la porta, abbiamo scritto la storia. Io, Chiello e Barza, lasciando un attimo in pace Gigi, giocavamo per esaltare le qualità dell’altro: la complementarità nasce così e, così, i difetti sparivano e venivano a galla i pregi. E poi... Antonio (Conte, ndr): il merito è in gran parte suo e delle sue idee, oggi, rinnovate, ma pur sempre valide. Il primo a fare qualcosa di diverso è stato lui".