Inzaghi, ma davvero i media trattano male l'Inter?

TORINO - «Quando succede qualcosa a favore dell'Inter se ne parla per giorni, al contrario quasi non se ne parla». Buffo se detto dall'allenatore della squadra che, da 27 anni, recrimina in modo sistematico (e assai ripreso dai media) per un episodio arbitrale (Iuliano-Ronaldo). Ma Simone Inzaghi non è in malafede, perché la percezione di essere vittima del complotto mediatico che evidenzia solo i favori e mai i torti arbitrali ce l'hanno un po' tutti, tesserati e tifosi della quasi totalità delle squadre. Ecco, magari non tutti se ne lamentano apertamente... Perché quello di cui non tiene conto Inzaghi è che: 1. allena una delle tre più grandi squadre italiane e, di conseguenza, una delle tre i cui favori arbitrali (presunti o tali) saranno sempre evidenziati un po' di più, banalmente perché l'esposizione mediatica è superiore; 2. forse sarebbe il caso di non spingere troppo su quell'argomento, perché qualcuno potrebbe ricordargli che, per esempio, sul caso ultrà, una certa disparità di trattamento mediatico sta invece favorendo l'Inter negli ultimi mesi. Anzi no! Non sta affatto favorendo l'Inter, la sta trattando come è giusto che sia con un'inchiesta chiusa da pochi giorni e che non è stata ancora vagliata da un giudice.