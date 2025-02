Juve, vale più l'Inter o il Psv? Le scelte su Locatelli e Yildiz parlano chiaro

Il modulo verso l'Inter

Dunque Thiago Motta dovrebbe optare per un flessibile 4-1-4-1 in cui davanti al portiere troveranno spazio Weah e Savona come terzini, Gatti e Veiga difensori centrali, Thuram diga davanti alla difesa, Koopmeiners a giostrare sulla mediana, McKennie trequartista con Conceicao e Nico Gonzalez ali esterne più Kolo Muani nel ruolo di centravanti. Per Locatelli quindi si prospetta un panchina strategica, così come per Yildiz, unico juventino ad aver sempre messo piede in campo nelle precedenti 35 partite disputate dai torinesi! Non a caso il turco nelle ultime prove è apparso affaticato e meno brillante del solito per cui con l’Inter dovrebbe vivere un utilizzo eventuale part time, come peraltro ha portato fortuna all’andata: entrato sul 4-2 per i nerazzurri segnò una provvidenziale doppietta per una rimonta tanto clamorosa quanto inattesa, data l’inerzia che aveva preso il match.