Juve-Inter, possesso e samba: perché McKennie è l'uomo-chiave

Le controffensive di Inzaghi

In questo senso, molto dipenderà dalla preoccupazione che eventualmente Inzaghi manifesterà in relazione ai possibili contropiedi juventini. Un altro tema tattico interessante è quello che riguarda Çalhanoglu. Da quando è rientrato in squadra infatti il centrocampista turco sta facendo fatica. Per questo motivo l’Inter potrebbe utilizzare Barella a sostegno quando si tratterà di far uscire palla dalla propria trequarti, pronta poi a muovere la mezzala sarda in posizioni avanzate del terreno di gioco una volta arrivati nel terzo offensivo. In fase difensiva invece l’Inter dovrà sorvegliare da vicino McKennie. Il calciatore statunitense (al quale potrebbe spettare proprio il compito di marcare Çalhanoglu) si sta rivelando un buonissimo trequartista, un numero 10 in grado soprattutto di buttarsi in avanti per andare a riempire l’area di rigore. A questo si aggiunga l’eccellente contributo di McKennie in pressing e contro-pressing, vale a dire due delle situazioni che sembrano riuscire meglio alla Juve in questo inizio di 2025.