"Motta, ma scherziamo? Schiera la Juve così e fai tre gol all'Inter come me"

Il Causio di Juve-Inter? È Conceicao

Chi ha più da guadagnare e chi da perdere?

«Entrambe. Se perde l’Inter, perde punti per la corsa scudetto, mentre la Juve deve qualificarsi alla prossima Champions».

A Inter e Juventus manca un Causio?

«I nerazzurri praticano un gioco diverso, Inzaghi non prevede le ali di una volta. E gli esterni Dimarco e Dumfries, sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, sono eccezionali. Nel 4-3-3 di Motta invece c’è Conceicao che potrebbe fare il lavoro che facevo io. Ma se non gioca, non potrà mai farlo. Per me dovrebbe avere più spazio. A Torino le squadre si chiudono e Conceicao è perfetto per creare superiorità numerica. Non mi piace la palla sempre in orizzontale, che poi finisce al portiere. Se non verticalizzi, non segni. Non posso vedere le statistiche per cui l’estremo difensore ha toccato più volte la palla della mezzala. Ma scherziamo?».

Oggi si divertirebbe di più all’Inter o alla Juve?

«Alla Juve, perché sono bianconero. E se Motta non mi facesse giocare, lo convincerei. Precisiamo una cosa: non sarei mai andato via da Torino, mi mandarono via. Bearzot poi mi disse scherzosamente: “Mona, fai vedere con l’Udinese di non essere finito”. E fu così, tanto che giocai altri nove anni».