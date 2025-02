Il primo confronto tra Juve e Inter finisce 645-681: il dato insolito

TORINO - Inter batte Juventus 681 a 645. No, non si tratta di un pronostico dell’immediata vigilia, come l’ordine di grandezza permette facilmente di intuire. I numeri in causa, da interpretare rigorosamente in milioni di euro, sono quelli che designano le sfidanti di questa sera - secondo il sito specializzato Transfermarkt - come le due squadre dall’organico più prezioso dell’intera Serie A. I nerazzurri possono vantare un piccolo margine in proprio favore, ma non risiede lì la vera differenza, nell’anno in cui si è assistito allo storico sorpasso meneghino sul fronte del costo degli ingaggi. Il nocciolo della questione, ampliando lo sguardo sulle due rose, riguarda infatti l’età media: il gruppo di Inzaghi è di gran lunga il più anziano del campionato (29 anni, segue il Napoli con 28,1), quello di Thiago Motta addirittura il secondo più giovane (24,3, meno soltanto il Parma con 23,7). Un dato decisamente insolito quello bianconero, di cui è sempre necessario tener conto nell’analisi della prima stagione del nuovo corso.