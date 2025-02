Koopmeiners, Frattesi e gli occhi Juve: l'ora della svolta e la pazza idea

Provaci ancora, Koop . Altrimenti potrebbero persino cambiare le prospettive future. Ecco: non siamo al dentro o fuori, però per l'olandese la maglia da titolare in Juventus-Inter può essere quantomeno indicativa, una sorta di spiaggetta di salvataggio prima di arrivare all'ultima. Thiago Motta ha deciso di rimetterlo in campo, cioè di dargli nuovamente fiducia dal primo minuto. Ha ammesso di averlo visto bene, addirittura meglio negli allenamenti più recenti. Più arrabbiato. Per non aver giocato e per il presente che sta attraversando. E forse la strategia del bastone dopo tanta - e tanta - carota avrà portato l'ex Atalanta a tirare fuori la grinta, a mostrare quel volto più cattivo dietro a faccia e giocate da bravo ragazzo.

I numeri di Koopmeiners con l'Inter

Vedremo. Intanto è una chance pure strategica per la Juve, perché senza Douglas e con la possibilità di vedere Locatelli solo da subentrato, la qualità del centrocampo passerà prevalentemente dal numero 8, chiamato a lavori specifici di pressione così come ad aumentare gli inserimenti per sorprendere la difesa nerazzurra. Mai nessun gol contro il gruppo di Inzaghi tra Serie A (5 presenze) e una volta in Coppa Italia. E mai nemmeno una vittoria. Eh, toccherà iniziare prima o poi, e magari già nella partita in cui lo Stadium avrà occhi per tutto e specialmente per la sua prestazione. La distanza con il tifo è in qualche modo marcata: in ballo, oltre a tre punti vitali per la squadra, c'è l'occasione di riavvicinarsi al pubblico che tanto l'aveva acclamato al momento del suo arrivo, salvo poi trovarsi quasi tradito da quell'entusiasmo.