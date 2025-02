Dal rimpianto Inter al no al Liverpool: Di Gregorio è ufficialmente della Juve

Quella di stasera allo Stadium sarà la prima per l’Uomo DiGre da giocatore juventino a tutti gli effetti. Il portierone di Corsico, infatti, è diventato ufficialmente della Vecchia Signora solamente da settimana scorsa. Il successo sul campo del Como ha fatto scattare le condizioni relative all’obbligo di riscatto legate al primo punto conquistato dalla squadra di Thiago Motta dopo il 5 febbraio 2025. E così adesso Michele Di Gregorio risulta davvero di proprietà della Juve, che verserà altri 13,5 milioni (più eventuali 2 di bonus a fine stagione) nelle casse del Monza dopo i 4,5 sborsati in estate per il prestito oneroso. Fatalità del destino il debutto ufficiale da giocatore di proprietà dei bianconeri avverrà proprio contro la squadra in cui è cresciuto l’estremo difensore classe 1997. Quell’Inter in cui ha effettuato tutta la trafila del settore giovanile fin da quando aveva 8 anni. Un percorso che l’ha portato a vincere lo Scudetto Primavera da capitano con l’Inter nel 2017, occasione in cui ha vestito per l’ultima volta la maglia nerazzurra. Da allora un lungo giro d’Italia per arrivare a luglio alla Continassa: Renate, Avellino, Novara, Pordenone e Monza le tappe della scalata di DiGre, volato dalla Serie C all’Olimpo del calcio italiano con la Vecchia Signora. A suon di grandi parate. Un esempio di chi non ha mai smesso di credere nei propri sogni.