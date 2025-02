"Come giocare nel giardino": Thuram, Juve-Inter in famiglia

Juve-Inter, parole Gatti e Conceicao

"Vittoria importante, ne dobbiamo fare tante altre. Dobbiamo continuare così perché in questo club si devono vincere tutte le partite. Il mio gol è stato bello perché ha dato la vittoria alla squadra, si vede l'unione del gruppo. Dobbiamo continuare a lavorare così, perché abbiamo già una partita molto importante in Champions che dobbiamo vincere. Abbiamo fatto il nostro lavoro, sappiamo l'importanza di queste partite per i tifosi ma anche per noi. Possiamo dare qualcosa in più, stasera lo abbiamo fatto e dobbiamo continuare" - ha detto Conceicao a Dazn. Poi è intervenuto anche Gatti: "Non penso sia la vittoria più importante, deve darci qualcosa in più perché abbiamo buttato via troppi punti anche se la stagione è ancora lunga. Qua alla Juve non puoi accontentarti di un quarto posto, dobbiamo arrivare in fondo a tutte le competizioni".