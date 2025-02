Motta: "Juve, è la tua forza! Io non entro in campo. Cambiaso? Si vedeva"

La Juve trova la terza vittoria consecutiva in campionato, la quarta considerando anche la Champions League. Un successo, quello dell'Allianz Stadium contro l'Inter, pesante sia per l'importanza della partita in sé sia per la classifica che ora vede i bianconeri in zona Champions League. Se all'intervallo del match Thiago Motta non si era detto del tutto soddisfatto della prestazione dei suoi, tutta un'altra opinione dopo un secondo tempo di grande spessore e una vittoria preziosa.

Juve-Inter, l'analisi di Thiago Motta

Questa l'analisi di Motta: “Sicuramente nella ripresa abbiamo cambiato nell’energia. Primo tempo complicato contro una squadra forte che gioca bene a calcio, ma secondo me abbiamo rispettato troppo l’avversario: gli abbiamo lasciato i tempi di gioco, controlli, passaggi. Sappiamo che è una squadra che si muove tanto, con qualità, fanno buoni passaggi : se non riesci ad arrivare all’avversario, toccarlo e metterlo in difficoltà alla fine non recuperi il pallone. In queste partite devi avere anche tu il pallone e giocare bene a calcio, che è quello che abbiamo fatto nel secondo tempo”.

Sulla staffetta Thuram-Locatelli e sul coraggio di giocare sempre: "Io non entro in campo, i giocatori son giovani ma hanno tanta qualità. In un gioco collettivo dobbiamo essere tutti disponibili, specie in gare di questo spessore. Khephren ha giocato molto bene anche lui, specie nella ripresa. È uscito per crampi, avevamo già quasi programmato prima il suo cambio perché sappiamo le difficoltà che si possono trovare a centrocampo. In panchina poi avevamo un giocatore come Manu che può aiutare tantissimo, è entrato in un momento dove si poteva avere difficoltà e ha fatto molto bene. Ha difeso nel modo giusto, andando avanti, nel recupero pallone, nella gestione della palla”.