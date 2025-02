Pagelle Juve: Kolo Muani da sballo, Veiga faro, Koopmeiners sterza

Conceicao 7.5

Torna titolare dopo il brutto ko in Champions con il Benfica. A destra è una trottola impazzita che manda in confusione Dimarco e Bastoni. Si sacrifica anche in fase di non possesso, guadagnandosi gli applausi di Motta e dello Stadium. Sommer è a dir poco strepitoso sulla sua conclusione a incrociare sul primo palo nella prima metà di gioco. Freddissimo sul gol del vantaggio che, di fatto, vale il successo della Juventus.