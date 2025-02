La Juve del domani: il grande merito di Motta e il fattore Kolo Muani

L ’Inter non è più quella dell’anno scorso, la Juventus può essere quella dell’anno prossimo. Il derby d’Italia non emette sentenze definitive, ma spiega parecchio di quello che sta succedendo in questo scorcio di stagione: se il Napoli rallenta, l’Inter va ancora più piano. La squadra di Inzaghi resta la più forte, ma è svuotata dalla lucida cattiveria che le ha permesso di scaricare a terra tutta la sua qualità la stagione passata. Ieri il dominio del primo tempo non si concretizza (anzi, comporta anche qualche rischio) e i nerazzurri nella ripresa mostrano limiti agonistici, atletici e mentali. L’Inter ha perso durezza e, forse anche fame: se non ritrova entrambe per il Napoli non sarà difficile andare a vincere lo scudetto.