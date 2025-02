L'eccezione Locatelli e il rientro di Cambiaso: Juve, ora la Champions

La partita più importante è sempre quella imminente, d’accordo. E però… e però un calendario congestionato come quello di questa stagione, tra una Champions League in formato extra-large e un Mondiale per Club ad allietare l’estate, suggerisce un’attenta gestione degli sforzi e delle energie nell’organico. Anche quando l’agenda impone un derby d’Italia nel menù. Un po’ per ragioni tattiche, un po’ per ragioni atletiche e un po’ per opportunità, dunque, ieri sera Manuel Locatelli non è sceso in campo dal primo minuto di Juventus-Inter. Un’eccezione, certo non la regola: il capitano bianconero aveva infatti disputato – sempre da titolare – dieci delle precedenti undici partite del 2025, saltando solo un altro derby, quello di Torino, causa squalifica per l’ammonizione rimediata da diffidato nella semifinale di Supercoppa in Arabia contro il Milan.