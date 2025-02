“Juve, non puoi pensare allo Scudetto. Kolo Muani? Troppo individualista”

Serena e la lotta scudetto

Poi, sullo scudetto: "Favorita per lo scudetto? L'Atalanta si sta rendendo conto di come sia difficile confrontarsi su tutti i fronti ad altissimo livello, anche lei sta perdendo punti in questo periodo. Per lo scudetto scommetterei sul Napoli: è davanti, non ha le coppe, perché fra poco l'Inter avrà di nuovo la Champions, che porta via tante energie. In primavera, anche la freschezza atletica conterà molto. Lo scontro diretto sarà lo spartiacque di questo campionato. Tanti anni fa, sia con la Juve che con l'Inter, ricordo confronti con il Napoli decisivi per lo scudetto. Mi ritornano in mente quelle partite a Napoli, belle e difficilissime, perché a quel tempo avevamo un numero 10 col quale ci confrontavamo che si chiamava Diego Armando Maradona. Andare a Napoli era sempre difficoltoso e portare via punti da quello stadio è sempre stato arduo. Napoli-Inter è la partita che segnerà il campionato. L'Inter non ha alternative, deve vincere. Il Napoli, dovesse vincere, avrebbe messo uno spazio fra sé e l'Inter abbastanza grande da poter gestire".