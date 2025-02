Nico Gonzalez 'tocca ferro': l'intimo gesto scaramantico davanti a tutti

Il tocco di... Nico Gonzalez . L'argentino è risultato essere uno dei migliori tra le fila della Juve nella vittoria all'Allianz Stadium contro l' Inter . Ma l'ex Fiorentina non si è sottratto neanche in sala stampa nel post gara, a parole e gesti. Dopo aver rimarcato l'importanza della vittoria, proiettando immediatamente il focus sulla gara di mercoledì con il Psv , ha utilizzato un pizzico di scaramanzia in conferenza tra le risate generali dei giornalisti presenti.

Nico Gonzalez, l'analis post Juve-Inter

Questa l'analisi di Nico Gonzalez: “Abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo regalato il primo tempo, ma nella ripresa abbiamo capito il gioco, a volere la palla che è quello che conta. Contento della vittoria, troppo importante per noi e per la nostra crescita: dobbiamo continuare così, su questa strada. Abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci. Fisicamente stiamo crescendo? Si, poi si vede quando si vuole lasciare tutto in campo. Parlo di me, io provo a dare tutto, a volte non riesco a fare bene ma non rinuncio mai a sacrificarmi per la squadra: questa è la garra argentina”.

E ancora: “Siamo una squadra giovane ma di tutti uomini maturi. Ognuno sa cosa fare in campo, abbiamo fatto una grande partita contro un’ottima squadra come l’Inter, che ha tanti buoni giocatori. Dobbiamo continuare a lottare, come abbiamo fatto oggi portando a casa un risultato positivo. Altra cena con Motta? Sarebbe bello andare anche domani a cena… (ride, ndr). Anche quello crea gruppo: stare insieme, uniti. Ma il gruppo si fa soprattutto in campo, dove bisogna dimostrare”.