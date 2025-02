“La migliore Juve della stagione. Kolo Muani ha il fuoco, Koopmeiners…”  

La Juve vince un match importante. L'1-0 contro l'Inter consegna tanta consapevolezza ai bianconeri e a Thiago Motta. Vincere contro una delle favorite per lo scudeto può portare entusiasmo ed è questo a essere cambiato nelle ultime settimane. Le quattro vittore consecutive sono un bel segnale in vista di questo finale di stagione, soprattutto dovesse andare avanti in Champions League. Ed è proprio questo a far cambiare idee e pensieri tra gli addetti ai lavori, il dibattito a Sky Club va in queste direzione, partendo dall'analisi della gara contro l'Inter.