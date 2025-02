Psv-Juve, ecco l'arbitro: i precedenti e le polemiche su Inter-Barcellona

Tra un paio di giorni la Juventus tornerà di nuovo in campo e sfiderà il Psv nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. I bianconeri partono con il vantaggio del 2-1 maturato all'Allianz, proprio martedì scorso, e in Olanda basta un pareggio per festeggiare il passaggio del turno agli ottavi di finale. Al netto di dubbi su formazione o altro, la certezza è la designazione dell'arbitro da parte dell'UEFA. Con i bianconeri non ha precedenti, ma li ha e non troppo positivi con le l'Italia e le italiane.

Psv-Juve, ecco l'arbitro

A dirigere Psv-Juve mercoledì 19 febbraio alle ore 21 sarà lo sloveno Slavko Vincic , coadiuvato dagli assistenti Klancnik e Kovacic con Smajc come quarto uomo, Borosakal Var e il tedesco Dankert all’Avar. Dunque una designazione in gran parte slovena per la gara dei bianconeri che, per la prima volta si troverà difronte, questo direttore di gara. Ma non è una novità per alcuni calciatori e, soprattutto per le italiane.

In passato, infatti, ha arbitrato la gara di Nations League tra Italia e Francia a San Siro con il risultato a premiare i transalpini e relegare gli azzurri al secondo posto nel girone. L'altro precedente con un cub italiano è con il Milan, sempre in Champions e nella sconfitta al Parco dei Principi con il Psg per 3-0. Ma c'è anche un'altra gara da sottolineare ed è quella tra Inter e Barcellona...