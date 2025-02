“La Juve torni dove merita: potremmo finanziarla per i prossimi 2000 anni”

Ardoino, dall'importanza della Juve a Thiago Motta

L'imprenditore fa chiarezza anche su altri punti, come l'importanza della sua fede bianconera nella scelta, seppur finanziaria, anche condizionata dal cuore: "Siamo tifosi e abbiamo la capacità finanziaria per sostenere la Juve nei prossimi 2000 anni". Sulla possibilità di fare da sponsor e sulla pubblicità: "La Juve è troppo importante per fare questo scompiglio: partiamo in punta di piedi, la tifoseria deve adattarsi alla nostra presenza. Non lo escludo, ma ora non conosciamo i termini di un eventuale contratto. Però, non si fa tutto questo per pubblicità". E aggiunge: "Vogliamo creare qualcosa di nuovo: il calcio è legato a modelli di sviluppo e comunicazione antichi, che non si investa in tecnologia e comunicazione mi pare assurdo".