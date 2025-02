Aura Conceicao, gioia Koopmeiners, sfottò Veiga a Lautaro: l'altro Juve-Inter

Dalla spallata ai saluti: il duello tra i fratelli Thuram

Infine il derby d'Italia ha messo in scena anche il secondo duello tra Khephren e Marcus Thuram in Serie A. L'attaccante dell'Inter, subito dopo il suo ingresso in campo, ha dato una spallata al fratello minore, per poi salutarlo con un affettuoso bacio a fine partita. Un gesto che il centrocampista della Juve ha commentato così a Dazn a fine partita: "Giocare contro di lui è stato un sogno, era come essere nel giardino di casa. Nostro padre in tribuna era era più nervoso di noi. La caviglia? Gli fa un po' male, per questo penso che non ha cominciato la partita".