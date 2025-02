Retroscena Perisic, mai così vicino alla Juve. E quel commento poi rimosso…

Vicino alla Juventus

Pochi lo ricordano, ma Perišić è stato pure molto vicino a firmare con la Juventus. Più vicino di quanto si possa pensare. Correva l’estate del 2022. Ivan era svincolato dall’Inter. Per rinnovare pretendeva ben più dei 4,5 milioni offerti da Marotta. La Juve si fece avanti con l’allora diesse Cherubini. Per l’occasione venne pure rimosso dal suo profilo Instagram un vecchio commento datato 11 settembre 2017. A chi gli chiedeva di andare alla Juve, aveva risposto secco: «Mai amico mio». C’era anche un’altra “star” svincolata a far gola ai bianconeri: Ángel Di María, un anno più vecchio. L’argentino alla fine vinse il ballottaggio col croato accordandosi con la Juventus per un ingaggio da 5,5 milioni netti per una sola stagione più incentivi e bonus fino a ulteriori 1,5 milioni. Così Ivan volò a Londra dal suo mentore Conte: 5,1 milioni di sterline all’anno, corrispondenti a 6 in euro, ma per due stagioni. Al termine dell’ultima sessione di mercato estivo, ancora svincolato, è stato di nuovo vicino al trasferimento in Italia: lo volevano Genoa, Monza, Como e Fiorentina. Ha preferito tuttavia il Psv campione d’Olanda anche per questioni di... Champions.